У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися два автомобілі

Сьогодні вранці, 3 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події та поспілкувавшись з учасниками, поліцейські встановили, що водій BMW 530, проїзджаючи регульоване перехрестя та здійснюючи маневр повороту ліворуч при зеленому сигналі основного світлофора, не дав перевагу у русі транспорному засобу Hyundai Santa FE.У результаті зіткнення, на щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.