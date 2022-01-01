У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися два автомобілі

У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися два автомобілі
Сьогодні вранці, 3 травня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події та поспілкувавшись з учасниками, поліцейські встановили, що водій BMW 530, проїзджаючи регульоване перехрестя та здійснюючи маневр повороту ліворуч при зеленому сигналі основного світлофора, не дав перевагу у русі транспорному засобу Hyundai Santa FE.
У Луцьку – ДТП: зіштовхнулися два автомобілі

У результаті зіткнення, на щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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