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«Застрелив десять, а далі не рахував»: дівчина, якій вдалося вирватися з Маріуполя, розповіла про «фільтрацію» під дулами окупантів

«Застрелив десять, а далі не рахував»: дівчина, якій вдалося вирватися з Маріуполя, розповіла про «фільтрацію» під дулами окупантів
17-річна Марія Вдовиченко, якій разом із сім'єю вдалося вирватися із заблокованого російськими окупантами Маріуполя, розповіла про "фільтраційні" табори рашистів. За її словами, "фільтрація" відбувається як допит під дулами російських автоматів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це опублікував Telegram-канал "Odessa.Vgorode.ua".

Марія зазначила, що фільтраційний табір – це не поселення, а просто колона машин.

"Перед нами було сотні машин і за нами. Виходити з авто не можна. За нами постійно стежили, спостерігали, що ми робимо і як. Все, що людина робить у повсякденному житті, ми мали робити в машині. Це було дуже складно. Жахливо. Набрякали ноги, боліло просто все тіло. Так ми простояли повні два дні та дві ночі в цій машині", - розповіла вона.

За словами дівчини, "фільтрація" починається з 14 років. Оскільки сестрі Марії 12 років, а її мати не ходить, їх на "фільтрацію" не повели. Марію ж залишили у першій "фільтраційній" будці одну з п'ятьма озброєними окупантами. Її документи забрали та відсканували. Взяли відбитки пальців та перевіряли паралельно з цим телефон.

"Ніколи не забуду розмови двох солдатів: – Що ти робив із людьми, які не пройшли фільтрацію? – Застрелив десять, а далі не рахував – нецікаво", - згадує вона.


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Теги: Росія, Україна, війна
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