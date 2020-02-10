Приміський поїзд на Волині змінює розклад руху

Приміський поїзд на Волині змінює розклад руху
Приміський поїзд № 6301/6302 "Червоноград – Ізов – Ковель" з 4 травня курсуватиме за новим графіком.

Про це інформують у пресцентрі Львівської залізниці.

Для покращення обслуговування пасажирів внесли зміни в розклад руху приміського поїзда № 6301/6302 сполученням Червоноград – Ізов – Ковель.

Отже, поїзд вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25). Прибуватиме в Ковель о 10:25.

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Теги: Волинь, поїзд, графік руху
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