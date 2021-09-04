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На Запоріжжі окупанти обстріляли 12 будинків і школу, є загиблі

На Запоріжжі окупанти обстріляли 12 будинків і школу, є загиблі
3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району. Внаслідок дій російської армії загинули 2 місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

Окупанти зруйнували місцеву школу. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено стіни будівлі, дах та вікна. Окрім того, пошкоджень зазнали 12 будинків.

Внаслідок обстрілів через отримані осколкові поранення загинуло двоє людей.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.


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Теги: Запоріжжя, обстріли, школа, загиблий
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