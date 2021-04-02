На Волині викрили адвоката, який за гроші через мерію «рішав» виїзд за кордон

Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що адвокат був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану. Тож, він міг вирішувати із посадовцями мерії питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку перевізників, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.Зранку 2 травня адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 800 доларів США неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.У межах кримінального провадження встановлюють інших причетних до незаконної діяльності.Згідно з санкцією частини 3 статті 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.