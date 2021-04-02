На Волині викрили адвоката, який за гроші через мерію «рішав» виїзд за кордон

На Волині викрили адвоката, який за гроші через мерію «рішав» виїзд за кордон
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що адвокат був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану. Тож, він міг вирішувати із посадовцями мерії питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку перевізників, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.

Зранку 2 травня адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 800 доларів США неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.

Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження встановлюють інших причетних до незаконної діяльності.

Довідково:

Згідно з санкцією частини 3 статті 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На Волині викрили адвоката, який за гроші через мерію «рішав» виїзд за кордон
На Волині викрили адвоката, який за гроші через мерію «рішав» виїзд за кордон



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Теги: адвокат, хабар, перевізники, кордон, підозра, прокуратура
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