Лучанин обікрав торговельний контейнер
Сьогодні, 13:38
29 квітня у післяобідню пору 25-річний лучанин викрав з торговельного контейнера грошові кошти у сумі 18 тисяч гривень.
Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Оперативники Луцького РУП встановили особу зловмисника. Під час спілкування у вчиненому лучанин зізнався. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених грошей, а також речі, які він встиг за них придбати.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України до рішення суду.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Луцьке районне управління поліції
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Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Оперативники Луцького РУП встановили особу зловмисника. Під час спілкування у вчиненому лучанин зізнався. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених грошей, а також речі, які він встиг за них придбати.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України до рішення суду.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Луцьке районне управління поліції
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