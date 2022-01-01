Лучанин обікрав торговельний контейнер

Лучанин обікрав торговельний контейнер
29 квітня у післяобідню пору 25-річний лучанин викрав з торговельного контейнера грошові кошти у сумі 18 тисяч гривень.

Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.

Оперативники Луцького РУП встановили особу зловмисника. Під час спілкування у вчиненому лучанин зізнався. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених грошей, а також речі, які він встиг за них придбати.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України до рішення суду.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Луцьке районне управління поліції

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Теги: торгівельний контейнер, обікрав, гроші, Луцьк
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