Лучанин обікрав торговельний контейнер





Про це



Оперативники Луцького РУП встановили особу зловмисника. Під час спілкування у вчиненому лучанин зізнався. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених грошей, а також речі, які він встиг за них придбати.



Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України до рішення суду.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Луцьке районне управління поліції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 квітня у післяобідню пору 25-річний лучанин викрав з торговельного контейнера грошові кошти у сумі 18 тисяч гривень.Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.Оперативники Луцького РУП встановили особу зловмисника. Під час спілкування у вчиненому лучанин зізнався. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених грошей, а також речі, які він встиг за них придбати.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України до рішення суду.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Луцьке районне управління поліції

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