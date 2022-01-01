ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта
Сьогодні, 12:18
Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України перевищили 24 тисячі солдтатів.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблі /катери - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 84 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані постійно уточнюються.
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Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблі /катери - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 84 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані постійно уточнюються.
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