ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано

- танків ‒ 1062 (+14) од,

- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

- артилерійських систем – 475 (+16) од,

- РСЗВ - 162 (+10) од,

- засоби ППО - 80 (+0) од,

- літаків – 194 (+0) од,

- гелікоптерів – 155 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,

- кораблі /катери - 10 (+2) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).

- спеціальна техніка - 38 (+0).

- крилаті ракети - 84 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України перевищили 24 тисячі солдтатів.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано- танків ‒ 1062 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,- артилерійських систем – 475 (+16) од,- РСЗВ - 162 (+10) од,- засоби ППО - 80 (+0) од,- літаків – 194 (+0) од,- гелікоптерів – 155 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,- кораблі /катери - 10 (+2) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).- спеціальна техніка - 38 (+0).- крилаті ракети - 84 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.Дані постійно уточнюються.

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