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ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта

ЗСУ ліквідували 24 тисячі російських солдатів: втрати армії-окупанта
Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України перевищили 24 тисячі солдтатів.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засоби ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблі /катери - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 84 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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