В громаді на Волині вапнують озеро: для чого це потрібно





Про це розповів Олександр Ковальчук.



З його слів, на перший етап вапнування озера з міського бюджету гроші не виділяли. Каже: витратили на вапнування три тисячі гривень, які зібрали жителі міста.



Всього планують три етапи вапнування води в озері. Під час кожного наступного мають використати орієнтовно по 100 кілограмів вапна. Наступного разу вапно у озеро додаватимуть за два-три тижні.



В міській раді пояснюють, що вапнування роблять для прискорення мінералізації та додавання кисню у озеро, поліпшення рибопродуктивності і якості води. Також вапнування роблять для усунення кислої реакції ґрунту, дезінфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Молодіжне, що у місті Ківерці, здійснили перший етап вапнування води. Для цього використали майже 60 кілограмів вапна.Про це розповів Суспільному Ківерцівській міський головаЗ його слів, на перший етап вапнування озера з міського бюджету гроші не виділяли. Каже: витратили на вапнування три тисячі гривень, які зібрали жителі міста.Всього планують три етапи вапнування води в озері. Під час кожного наступного мають використати орієнтовно по 100 кілограмів вапна. Наступного разу вапно у озеро додаватимуть за два-три тижні.В міській раді пояснюють, що вапнування роблять для прискорення мінералізації та додавання кисню у озеро, поліпшення рибопродуктивності і якості води. Також вапнування роблять для усунення кислої реакції ґрунту, дезінфекції.

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