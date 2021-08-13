В громаді на Волині вапнують озеро: для чого це потрібно

В громаді на Волині вапнують озеро: для чого це потрібно
На озері Молодіжне, що у місті Ківерці, здійснили перший етап вапнування води. Для цього використали майже 60 кілограмів вапна.

Про це розповів Суспільному Ківерцівській міський голова Олександр Ковальчук.

З його слів, на перший етап вапнування озера з міського бюджету гроші не виділяли. Каже: витратили на вапнування три тисячі гривень, які зібрали жителі міста.

Всього планують три етапи вапнування води в озері. Під час кожного наступного мають використати орієнтовно по 100 кілограмів вапна. Наступного разу вапно у озеро додаватимуть за два-три тижні.
В громаді на Волині вапнують озеро: для чого це потрібно

В міській раді пояснюють, що вапнування роблять для прискорення мінералізації та додавання кисню у озеро, поліпшення рибопродуктивності і якості води. Також вапнування роблять для усунення кислої реакції ґрунту, дезінфекції.

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Теги: Волинь, вапнування, озеро
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