Розповіли, чи стають на Волині на військовий облік чоловіки-переселенці





Про це повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Так, у структурі спростовують інформацію, яка шириться соцмережами про те, що нібито чоловіки, які переїхали на Волинь, узагалі не ідуть до центрів комплектування і соціальної підтримки.



Зауважують, що інформація щодо кількості чоловіків-внутрішньо переміщених осіб та їхньої постановки на облік є службовою та з обмеженим доступом, під час дії воєнного стану, запевняють, детально її озвучити не можуть.



«Єдине зазначимо, що така робота проводиться, чоловіки-внутрішньо переміщені особи з’являються до ТЦК та СП Волинської області та стають на тимчасовий облік. Більше того, такі особи і призиваються по мобілізації нашими ТЦК та СП», – йдеться у відповіді виданню.



Згодом під час брифінгу все ж уточнили, що із 16 тисяч чоловіків-переселенців призовного віку приблизно дві тисячі стали на військовий облік. Із цієї кількості є і мобілізовані.



Додають також, що, відповідно до «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921, військовозобов’язані–внутрішньо переміщені особи, які прибули для тимчасового проживання, повинні в семиденний термін прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на тимчасовий облік.



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