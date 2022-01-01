Російські окупанти бояться, що їх судитимуть вдома через розмови, які викрили СБУ

Івана Клименка, який служить у війську загарбників і є прихильником нацизму.



Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, інформують на



Навіть вирішив запитати думку своїх друзів:



– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.



Інший друг окупанта-нациста також не дуже його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».



Тож зараз рашист Іван зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким рф нібито прийшла «боротися» в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Зокрема, це, який служить у війську загарбників і є прихильником нацизму.Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, інформують на сторінці відомства.Навіть вирішив запитати думку своїх друзів:– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.Інший друг окупанта-нациста також не дуже його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».Тож зараз рашист Іван зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким рф нібито прийшла «боротися» в Україні.

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