Російські окупанти бояться, що їх судитимуть вдома через розмови, які викрили СБУ

Російські окупанти бояться, що їх судитимуть вдома через розмови, які викрили СБУ
Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Зокрема, це Івана Клименка, який служить у війську загарбників і є прихильником нацизму.

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, інформують на сторінці відомства.

Навіть вирішив запитати думку своїх друзів:

– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.
– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Інший друг окупанта-нациста також не дуже його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Тож зараз рашист Іван зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким рф нібито прийшла «боротися» в Україні.


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Теги: СБУ, перехоплені розмови, росіяни
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