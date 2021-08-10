На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО

На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО
На автодорозі Луцьк – Дольськ 2 травня поліція зупинила транспортний засіб, напакований колодами сосни. Жодних документів на деревину водій та пасажири автомобіля не пред’явили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Відповідно, з’ясовано, що чоловіки здійснили незаконну порубку лісу. Правопорушники – 29-річні та 27-річний мешканці села Залізниця Камінь-Каширського району.

Місце порубки поліцейські встановили, а 36 колод сосни та бензопилу вилучили.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам за скоєне загрожує до трьох років позбавлення волі.
На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО
На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО
На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО
На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО
На Волині затримали вантажівку «напаковану» краденими колодами. ФОТО

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Теги: крадії лісу, деревина, Камінь-Каширщина, поліція
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