На Волині затримали злодіїв, які орудували під час воєнного стану

На Волині затримали злодіїв, які орудували під час воєнного стану
На Волині поліцейські викрили правопорушників, які обкрадали громадян. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 2 травня, до поліції Володимра із заявою про крадіжку звернулася 47-річна жителька району. З’ясувалося, що невідомий пошкодив двері її будинку та викрав побутову техніку на понад 8 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 47-річний волинянин. Нині проводяться заходи, спрямовані на вилучення викраденого майна.

Цього ж дня у Луцьку оперативники викрили 34-річного жителя району у крадіжці сумки з речами, належної внучці 60-річної жительці обласного центру. У сумці знаходились дитячі речі та мобільний телефон.

Окрім цього, луцькі оперативники встановили зловмисника, який викрав платіжну картку у 64-річного місцевого жителя та зняв з неї понад 5 тис. грн. Правопорушник – 24-річний лучанин.

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачена відповідальність від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: злодії, Волинь
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