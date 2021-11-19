На Волині затримали злодіїв, які орудували під час воєнного стану

На Волині поліцейські викрили правопорушників, які обкрадали громадян. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 2 травня, до поліції Володимра із заявою про крадіжку звернулася 47-річна жителька району. З’ясувалося, що невідомий пошкодив двері її будинку та викрав побутову техніку на понад 8 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 47-річний волинянин. Нині проводяться заходи, спрямовані на вилучення викраденого майна.Цього ж дня у Луцьку оперативники викрили 34-річного жителя району у крадіжці сумки з речами, належної внучці 60-річної жительці обласного центру. У сумці знаходились дитячі речі та мобільний телефон.Окрім цього, луцькі оперативники встановили зловмисника, який викрав платіжну картку у 64-річного місцевого жителя та зняв з неї понад 5 тис. грн. Правопорушник – 24-річний лучанин.За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачена відповідальність від п’яти до восьми років позбавлення волі.