На Волині затримали злодіїв, які орудували під час воєнного стану
Сьогодні, 11:05
На Волині поліцейські викрили правопорушників, які обкрадали громадян. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 2 травня, до поліції Володимра із заявою про крадіжку звернулася 47-річна жителька району. З’ясувалося, що невідомий пошкодив двері її будинку та викрав побутову техніку на понад 8 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 47-річний волинянин. Нині проводяться заходи, спрямовані на вилучення викраденого майна.
Цього ж дня у Луцьку оперативники викрили 34-річного жителя району у крадіжці сумки з речами, належної внучці 60-річної жительці обласного центру. У сумці знаходились дитячі речі та мобільний телефон.
Окрім цього, луцькі оперативники встановили зловмисника, який викрав платіжну картку у 64-річного місцевого жителя та зняв з неї понад 5 тис. грн. Правопорушник – 24-річний лучанин.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачена відповідальність від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 2 травня, до поліції Володимра із заявою про крадіжку звернулася 47-річна жителька району. З’ясувалося, що невідомий пошкодив двері її будинку та викрав побутову техніку на понад 8 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 47-річний волинянин. Нині проводяться заходи, спрямовані на вилучення викраденого майна.
Цього ж дня у Луцьку оперативники викрили 34-річного жителя району у крадіжці сумки з речами, належної внучці 60-річної жительці обласного центру. У сумці знаходились дитячі речі та мобільний телефон.
Окрім цього, луцькі оперативники встановили зловмисника, який викрав платіжну картку у 64-річного місцевого жителя та зняв з неї понад 5 тис. грн. Правопорушник – 24-річний лучанин.
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачена відповідальність від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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