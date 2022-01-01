За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА





Про це Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.



"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото – вражені російські БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA – на Північному", – написав Залужний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.Про це повідомив , головнокомандувач ЗСУ."Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото – вражені російські БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA – на Північному", – написав Залужний.

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