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За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА

За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.

Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото – вражені російські БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA – на Північному", – написав Залужний.
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА
За дві доби ЗСУ знищили майже 20 ворожих БПЛА

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Теги: БПЛА, ЗСУ, знищили
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