Волинянина, який кинув гранату на подвір'я односельця, взяли під варту
Сьогодні, 10:20
21-річному жителю селища Головне Ковельського району повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових пристроїв і бойових припасів та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху (ч.1 ст. 263,
ч. 2 ст. 194 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у квітні 2022 року молодик незаконно придбав дві бойові гранати – РГД-5 та Ф-1.
Одну із них він намагався підірвати на території колишнього заводу в селі Масловець, але вона не вибухнула.
Іншу гранату уночі 25 квітня 2022 року чоловік кинув на територію домогосподарства свого знайомого, 24-річного жителя селища Головне, з яким поконфліктував.
Вибух пошкодив віконні рами та фасад будинку.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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ч. 2 ст. 194 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у квітні 2022 року молодик незаконно придбав дві бойові гранати – РГД-5 та Ф-1.
Одну із них він намагався підірвати на території колишнього заводу в селі Масловець, але вона не вибухнула.
Іншу гранату уночі 25 квітня 2022 року чоловік кинув на територію домогосподарства свого знайомого, 24-річного жителя селища Головне, з яким поконфліктував.
Вибух пошкодив віконні рами та фасад будинку.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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