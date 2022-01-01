Волинянина, який кинув гранату на подвір'я односельця, взяли під варту



ч. 2 ст. 194 КК України).



Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Слідство вважає, що у квітні 2022 року молодик незаконно придбав дві бойові гранати – РГД-5 та Ф-1.



Одну із них він намагався підірвати на території колишнього заводу в селі Масловець, але вона не вибухнула.



Іншу гранату уночі 25 квітня 2022 року



Вибух пошкодив віконні рами та фасад будинку.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-річному жителю селища Головне Ковельського району повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових пристроїв і бойових припасів та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху (ч.1 ст. 263,ч. 2 ст. 194 КК України).Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що у квітні 2022 року молодик незаконно придбав дві бойові гранати – РГД-5 та Ф-1.Одну із них він намагався підірвати на території колишнього заводу в селі Масловець, але вона не вибухнула.Іншу гранату уночі 25 квітня 2022 року чоловік кинув на територію домогосподарства свого знайомого , 24-річного жителя селища Головне, з яким поконфліктував.Вибух пошкодив віконні рами та фасад будинку.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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