Волинянина, який кинув гранату на подвір'я односельця, взяли під варту

Волинянина, який кинув гранату на подвір'я односельця, взяли під варту
21-річному жителю селища Головне Ковельського району повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових пристроїв і бойових припасів та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху (ч.1 ст. 263,
ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що у квітні 2022 року молодик незаконно придбав дві бойові гранати – РГД-5 та Ф-1.

Одну із них він намагався підірвати на території колишнього заводу в селі Масловець, але вона не вибухнула.

Іншу гранату уночі 25 квітня 2022 року чоловік кинув на територію домогосподарства свого знайомого, 24-річного жителя селища Головне, з яким поконфліктував.

Вибух пошкодив віконні рами та фасад будинку.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 194 КК України за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.


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Теги: волинянин, граната, взяли під варту
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