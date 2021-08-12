У Раді пропонують скоротити тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану
Сьогодні, 09:31
У парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скорочувати тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану.
Його подали на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, – повідомляє Освіта.ua.
Проєктом документа запропоновано скасувати дію норми, що встановлює тривалість навчального року у 175 днів, на період воєнного стану.
Також пропонується скасувати норму, згідно з якою реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш як за один рік до ухвалення відповідного рішення.
«Станом на 25 квітня в Україні 1499 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 102 повністю знищені. Очевидно, що дотримання законодавчої процедури реорганізації та ліквідації окремих установ загальної середньої освіти за фактом їх фактичного знищення може призвести до необхідності фінансування неіснуючих навчальних закладів», – обґрунтовують народні депутати у пояснювальній записці необхідність скасування норм щодо ліквідації шкіл.
Окрім того, народні депутати пропонують на період воєнного стану скасувати норми щодо граничної кількості учнів у класі та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
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Його подали на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, – повідомляє Освіта.ua.
Проєктом документа запропоновано скасувати дію норми, що встановлює тривалість навчального року у 175 днів, на період воєнного стану.
Також пропонується скасувати норму, згідно з якою реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш як за один рік до ухвалення відповідного рішення.
«Станом на 25 квітня в Україні 1499 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 102 повністю знищені. Очевидно, що дотримання законодавчої процедури реорганізації та ліквідації окремих установ загальної середньої освіти за фактом їх фактичного знищення може призвести до необхідності фінансування неіснуючих навчальних закладів», – обґрунтовують народні депутати у пояснювальній записці необхідність скасування норм щодо ліквідації шкіл.
Окрім того, народні депутати пропонують на період воєнного стану скасувати норми щодо граничної кількості учнів у класі та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
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