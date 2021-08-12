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У Раді пропонують скоротити тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану

У Раді пропонують скоротити тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану
У парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скорочувати тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану.

Його подали на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, – повідомляє Освіта.ua.

Проєктом документа запропоновано скасувати дію норми, що встановлює тривалість навчального року у 175 днів, на період воєнного стану.

Також пропонується скасувати норму, згідно з якою реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш як за один рік до ухвалення відповідного рішення.

«Станом на 25 квітня в Україні 1499 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 102 повністю знищені. Очевидно, що дотримання законодавчої процедури реорганізації та ліквідації окремих установ загальної середньої освіти за фактом їх фактичного знищення може призвести до необхідності фінансування неіснуючих навчальних закладів», – обґрунтовують народні депутати у пояснювальній записці необхідність скасування норм щодо ліквідації шкіл.

Окрім того, народні депутати пропонують на період воєнного стану скасувати норми щодо граничної кількості учнів у класі та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

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Теги: Рада, законопроєкт, школа, навчальний рік, воєнний стан
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