У Раді пропонують скоротити тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану





Його подали на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, – повідомляє



Проєктом документа запропоновано скасувати дію норми, що встановлює тривалість навчального року у 175 днів, на період воєнного стану.



Також пропонується скасувати норму, згідно з якою реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш як за один рік до ухвалення відповідного рішення.



«Станом на 25 квітня в Україні 1499 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 102 повністю знищені. Очевидно, що дотримання законодавчої процедури реорганізації та ліквідації окремих установ загальної середньої освіти за фактом їх фактичного знищення може призвести до необхідності фінансування неіснуючих навчальних закладів», – обґрунтовують народні депутати у пояснювальній записці необхідність скасування норм щодо ліквідації шкіл.



Окрім того, народні депутати пропонують на період воєнного стану скасувати норми щодо граничної кількості учнів у класі та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скорочувати тривалість шкільного навчального року під час воєнного стану.Його подали на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, – повідомляє Освіта.ua. Проєктом документа запропоновано скасувати дію норми, що встановлює тривалість навчального року у 175 днів, на період воєнного стану.Також пропонується скасувати норму, згідно з якою реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менш як за один рік до ухвалення відповідного рішення.«Станом на 25 квітня в Україні 1499 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 102 повністю знищені. Очевидно, що дотримання законодавчої процедури реорганізації та ліквідації окремих установ загальної середньої освіти за фактом їх фактичного знищення може призвести до необхідності фінансування неіснуючих навчальних закладів», – обґрунтовують народні депутати у пояснювальній записці необхідність скасування норм щодо ліквідації шкіл.Окрім того, народні депутати пропонують на період воєнного стану скасувати норми щодо граничної кількості учнів у класі та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

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