«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка

«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня.

Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.

Гостей чекають:

- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»

Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.

Вартість квитка становить:

- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років

Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.

«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей, перед локацією встановлені дороговкази.

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Теги: Волинська Голландія, тюльпани, вартість квитка
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