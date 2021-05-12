«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
Сьогодні, 09:11
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня.
Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Гостей чекають:
- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років
Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей, перед локацією встановлені дороговкази.
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Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.
Гостей чекають:
- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин
- Атракціони, розваги для дітей
- Зона фудкорту
- Музичний супровід
- Козотерапія
- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.
- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»
Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.
Вартість квитка становить:
- 80 гривень для дорослих
- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років
Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.
«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей, перед локацією встановлені дороговкази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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