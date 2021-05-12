«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка





Про це йдеться на



Гостей чекають:



- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин

- Атракціони, розваги для дітей

- Зона фудкорту

- Музичний супровід

- Козотерапія

- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.

- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»



Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.



Вартість квитка становить:



- 80 гривень для дорослих

- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 років



Потрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.



«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей, перед локацією встановлені дороговкази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів з 6 до 15 травня.Про це йдеться на сторінці організаторів у Фейсбук.Гостей чекають:- Понад 3 га квітучих тюльпанів, красиві фотозони для неймовірних світлин- Атракціони, розваги для дітей- Зона фудкорту- Музичний супровід- Козотерапія- Продаж декоративних рослини за цінами від виробника.- Можливість придбати тюльпани з цибулинкою прямо «з поля»Частину вилучених коштів передадуть ЗСУ.Вартість квитка становить:- 80 гривень для дорослих- 40 гривень для дітей, віком від 7 до 14 роківПотрапити на локацію з 6 по 15 травня можна щодня з 10:00 до 19:00.«Волинська Голландія» розташована на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, між селами Трілісці і Свидники. Для зручності гостей, перед локацією встановлені дороговкази.

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