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Складна ситуація в окупованих селах Херсонщини: як минула ніч у регіонах України

Складна ситуація в окупованих селах Херсонщини: як минула ніч у регіонах України
Уночі російські окупанти обстрілювали Харків, Луганщину, Херсонщину, Миколаїв, Одеса оговтується від ракетного удару, внаслідок якого загинув неповнолітній.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, пише УП.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

В Одесі ніч минула спокійно. Ввечері 2 травня ворог завдав ракетного удару: пошкоджено одну з релігійних споруд, є влучання в об'єкт міської інфраструктури Одеси та в житлову будівлю, внаслідок чого один 15-річний загиблий, є поранена дівчина, з іншими людьми, які знаходились в місці удару, працюють психологи.

Харків: вночі знову були обстріли Харкова, за попередньою інформацією, постраждалих немає. У Харківському районі через обстріли зранку вівторка виникла пожежа на одному з підприємств, дані про поранених уточнюються, працюють рятувальники.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. Жертв немає.

Луганщина: основні зусилля ворога зосереджено на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною. Ввечері понеділка був потужний обстріл Рубіжного, зранку вівторка — Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з’ясовуються. Було евакуйовано 20 людей.

Донеччина: з п’ятої ранку — обстріл Вугледару з артилерії. На зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Лиман, Авдіївка — під постійними обстрілами.

Продовжується евакуація населення з прифронтової зони. Маріуполь: процес евакуації триває.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Миколаївщина: надвечір були обстріли області, було завдано удару по акваторії в місті Очаків. Також було здійснено обстріл по місту Миколаїв. Станом на ранок постраждалих нема. Деталі з’ясовуються.

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Теги: Херсонщина, області, регіони, ніч, обстріли, війна, РФ
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