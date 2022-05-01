Складна ситуація в окупованих селах Херсонщини: як минула ніч у регіонах України





Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, пише



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.



В Одесі ніч минула спокійно. Ввечері 2 травня ворог завдав ракетного удару: пошкоджено одну з релігійних споруд, є влучання в об'єкт міської інфраструктури Одеси та в житлову будівлю, внаслідок чого один 15-річний загиблий, є поранена дівчина, з іншими людьми, які знаходились в місці удару, працюють психологи.



Харків: вночі знову були обстріли Харкова, за попередньою інформацією, постраждалих немає. У Харківському районі через обстріли зранку вівторка виникла пожежа на одному з підприємств, дані про поранених уточнюються, працюють рятувальники.



По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. Жертв немає.



Луганщина: основні зусилля ворога зосереджено на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною. Ввечері понеділка був потужний обстріл Рубіжного, зранку вівторка — Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з’ясовуються. Було евакуйовано 20 людей.



Донеччина: з п’ятої ранку — обстріл Вугледару з артилерії. На зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Лиман, Авдіївка — під постійними обстрілами.



Продовжується евакуація населення з прифронтової зони. Маріуполь: процес евакуації триває.



Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.



Миколаївщина: надвечір були обстріли області, було завдано удару по акваторії в місті Очаків. Також було здійснено обстріл по місту Миколаїв. Станом на ранок постраждалих нема. Деталі з’ясовуються.

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