Під Харковом окупанти обстріляли фабрику, є загиблий

Під Харковом окупанти обстріляли фабрику, є загиблий
Сьогодні, 3 травня вранці російські війська обстріляли фабрику у Харківській області, через що виникла пожежа, є загиблий. Загалом сам Харків тричі за минулу добу піддався атаці ворога.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - написав Синєгубов.

Він також розповів, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл, постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Крім того, по області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

"За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", - уточнив Синєгубов.

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Теги: Харків, фабрика, обстріли, Росія
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