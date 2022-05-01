9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні, – ЗМІ





Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу, пише



Як пише видання, 9 травня (відомий як день перемоги) Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.



Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.



Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.



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За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росії Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу, пише УП Як пише видання, 9 травня (відомий як день перемоги) Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

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