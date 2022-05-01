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Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – розвідка

Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – розвідка
За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише Українська правда.

"Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію",- йдеться в повідомленні.

На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються".

"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.

На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають".

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Теги: Росія, Україна, війна
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