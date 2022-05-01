Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – розвідка





Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише



"Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію",- йдеться в повідомленні.



На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються".



"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.



На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України, пише Українська правда "Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію",- йдеться в повідомленні.На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються"."Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію