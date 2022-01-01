Погода у Луцьку на завтра, 3 травня

Погода у Луцьку на завтра, 3 травня
Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 7°С до 19°С.

Народний прогноз погоди: 3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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