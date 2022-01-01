«Масовий ввіз елітних авто – фейк»: нардепка пропонує не скасовувати «нульове» розмитнення повністю





Про це повідомила народна депутатка України Альона Шкрум у



Народна обраниця зауважила, що нині поширюється багато міфів і чвар у країні про так званий масовий ввіз українцями елітних іномарок під «нульове» розмитнення – типу: «завозять бентлі», «уникають сплати податків і акцизу, а через них – черги на кордоні по декілька діб і неможливість нічого завести волонтерам на армію» тощо.



Але щоб спростувати ці твердження Альона Шкрум навела деякі дані.



Зокрема про те, що більше із половини із завезених авто (16 793) – це машини вартістю до 100 тисяч гривень.



«Тобто, машини за 1,5 - 3 тис. доларів: недорогі, старі, які йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони, або замість втраченої машини на сім’ю.



Далі – 11 406 машин – вартістю від 100 до 500 тис. грн.

Частина з них - точно на армію.

5 тис доларів = нормальний пікап.



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Частина для себе. Більшість - скромні старі машини, частина вже ні», - написала Шкрум.



За її інформацією, 760 із завезених авто – вартістю від 500 тисяч до 1 мільйона, ще 196 машин – вартістю від 1 до 2 мільйонів.



«40 дуже дорогих та елітних машин – за 2 млн. грн. Це, наприклад, Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, LEXUS, BMW. О’кей, тут пряма економія – завести дорогу машину без сплати податків. Жодного відношення до війни. Але дозволено законом. І це всього 40 кейсів на країну», - написала Шкрум.



Тож, нардепка робить висновок про те, що міф про масовий ввіз елітних іномарок під «нульове» розмитнення – це повний фейк.



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«Це те, у чому намагаються нас із вами пересварити. Не ведіться на нього. Табличка вище вам у допомогу. Дуже дорогих машин усього завезено аж 40 штук. Елітних іномарок – ще 196», - запевняє Альона Шкрум.



Інший момент – те, що за місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ.



«Із них також є відсоток, який іде сім'ям. Машини за 3 тис. дол. люди купують точно не від гарного життя, а для того, щоб мати фізичну можливість пересуватись під час війни. Це життєва необхідність.



Близько 1000 авто – це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені.



Всього лише 1 тис. – за цілий місяць на всю Україну. Вважаю це абсолютно не катастрофічним показником», – пише Шкрум.



Депутатка пропонує не скасовувати «нульове» розмитнення повністю, а розробити можливість для тих, хто завіз дорогі автівки, одразу через «Дію» добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, напряму піде на ЗСУ.



«Спробую таку ідею втілити. І, думаю, що більшість із них точно захочуть і зможуть оплатити якщо не весь податок, то, принаймні, якусь його частину. І віддати на потреби армії. Це буде морально правильно по відношенню до всієї країни», - пропонує нардепка.



Вона зауважує, що на сьогодні треба розвантажити черги на кордоні, бо гуманітарка й машини для армії фізично не можуть бути доправлені в такому великому потоці.



«Але моя професійна категорична думка, що всі машини до 100 тис грн (або навіть до 200) мають завозитись і надалі БЕЗ сплати жодних податків або принаймні без підвищеного акцизу. Це дозволить людям дешево та швидко купити машину замість власної втраченої під час війни.



Економіка має працювати, для цього теж треба машини.



А взагалі – треба було встановити в першочерговому законі ліміт на «нульове» розмитнення по вартості. І по нормальній вартості розмитнювати все, що дорожче 200 тис., окрім пікапів, які йдуть на армію.



Усе, що більше 200 тис., – має залишатись так, як є.

Самі такі норми буду вимагати. І подаватиму відповідні правки», - запевняє Альона Шкрум.



Нагадаємо, місяць тому парламент





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час дії «нульового» розмитнення в Україну станом на 18 годину 2 травня завезли 29 195 машин. Але статистика доводить, що масового ввозу елітних автівок через відміну сплати мита і податків насправді немає.Про це повідомила народна депутатка України своєму дописі на фейсбуці.Народна обраниця зауважила, що нині поширюється багато міфів і чвар у країні про так званий масовий ввіз українцями елітних іномарок під «нульове» розмитнення – типу: «завозять бентлі», «уникають сплати податків і акцизу, а через них – черги на кордоні по декілька діб і неможливість нічого завести волонтерам на армію» тощо.Але щоб спростувати ці твердження Альона Шкрум навела деякі дані.Зокрема про те, що більше із половини із завезених авто (16 793) – це машини вартістю до 100 тисяч гривень.«Тобто, машини за 1,5 - 3 тис. доларів: недорогі, старі, які йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони, або замість втраченої машини на сім’ю.Далі – 11 406 машин – вартістю від 100 до 500 тис. грн.Частина з них - точно на армію.5 тис доларів = нормальний пікап.Частина для себе. Більшість - скромні старі машини, частина вже ні», - написала Шкрум.За її інформацією, 760 із завезених авто – вартістю від 500 тисяч до 1 мільйона, ще 196 машин – вартістю від 1 до 2 мільйонів.«40 дуже дорогих та елітних машин – за 2 млн. грн. Це, наприклад, Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, LEXUS, BMW. О’кей, тут пряма економія – завести дорогу машину без сплати податків. Жодного відношення до війни. Але дозволено законом. І це всього 40 кейсів на країну», - написала Шкрум.Тож, нардепка робить висновок про те, що міф про масовий ввіз елітних іномарок під «нульове» розмитнення – це повний фейк.«Це те, у чому намагаються нас із вами пересварити. Не ведіться на нього. Табличка вище вам у допомогу. Дуже дорогих машин усього завезено аж 40 штук. Елітних іномарок – ще 196», - запевняє Альона Шкрум.Інший момент – те, що за місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ.«Із них також є відсоток, який іде сім'ям. Машини за 3 тис. дол. люди купують точно не від гарного життя, а для того, щоб мати фізичну можливість пересуватись під час війни. Це життєва необхідність.Близько 1000 авто – це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені.Всього лише 1 тис. – за цілий місяць на всю Україну. Вважаю це абсолютно не катастрофічним показником», – пише Шкрум.Депутатка пропонує не скасовувати «нульове» розмитнення повністю, а розробити можливість для тих, хто завіз дорогі автівки, одразу через «Дію» добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, напряму піде на ЗСУ.«Спробую таку ідею втілити. І, думаю, що більшість із них точно захочуть і зможуть оплатити якщо не весь податок, то, принаймні, якусь його частину. І віддати на потреби армії. Це буде морально правильно по відношенню до всієї країни», - пропонує нардепка.Вона зауважує, що на сьогодні треба розвантажити черги на кордоні, бо гуманітарка й машини для армії фізично не можуть бути доправлені в такому великому потоці.«Але моя професійна категорична думка, що всі машини до 100 тис грн (або навіть до 200) мають завозитись і надалі БЕЗ сплати жодних податків або принаймні без підвищеного акцизу. Це дозволить людям дешево та швидко купити машину замість власної втраченої під час війни.Економіка має працювати, для цього теж треба машини.А взагалі – треба було встановити в першочерговому законі ліміт на «нульове» розмитнення по вартості. І по нормальній вартості розмитнювати все, що дорожче 200 тис., окрім пікапів, які йдуть на армію.Усе, що більше 200 тис., – має залишатись так, як є.Самі такі норми буду вимагати. І подаватиму відповідні правки», - запевняє Альона Шкрум.Нагадаємо, місяць тому парламент звільнив від митних платежів всі транспортні засоби , що ввозяться в країну. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок. Наразі ж мають намір скасувати «нульове» розмитнення.

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