«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: детальне роз'яснення Волинської митниці. ВІДЕО

«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: детальне роз'яснення Волинської митниці. ВІДЕО
В українському законодавстві запрацювали нововведення під час імпорту транспортних засобів на період воєнного стану.

Про нове в розмитненні авто й вантажів детально розповів начальник Волинської митниці Микола Татарчук.

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану” набув чинності 5 квітня.

Згідно із цим документом, ввезення транспортних засобів звільняється від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.

У Волинській митниці наголошують, що після завершення воєнного стану громадянам не треба буде доплачувати митні платежі за імпорт транспортних засобів, який вони здійснюють нині.

І транспортні засоби, і вантажі обов’язково треба декларувати, а спеціалісти перевірятимуть їхню митну вартість. Обіцяють, що оформлення ввезених автомобілів на митниці не триватиме більше години. Для цього імпортерів просять заздалегідь заповнювати й надсилати електронні декларації.


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Теги: Волинська митниця, автомобілі, розмитнення, варте уваги
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