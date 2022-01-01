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Скільки військовополонених утримують Україна та Росія

Скільки військовополонених утримують Україна та Росія
Україна та Росія зараз зберігають паритет за кількістю військовополонених: в обох сторін зараз є близько 700 військових.

Про це в ефіпі телемарафону розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, повідомляє «Укрінформ».

Крім українських військових, росіяни зараз утримують більш як тисячу цивільних, із них більш понад 500 — жінки. Проте Верещук наголошує, що Україна не буде обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією: «Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей».

За словами міністерки, окупанти повністю ігнорують Женевську конвенцію щодо поводження з полоненими, а також обмінюють полонених вибірково, не звертаючи увагу на списки, які подає Україна. Але Верещук додала, що Україна зараз працює над поверненням із полону кожної людини.

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Теги: полон, полонені, Ірина Верещук, війна
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