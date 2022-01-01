Скільки військовополонених утримують Україна та Росія





Про це в ефіпі телемарафону розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, повідомляє



Крім українських військових, росіяни зараз утримують більш як тисячу цивільних, із них більш понад 500 — жінки. Проте Верещук наголошує, що Україна не буде обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією: «Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей».



За словами міністерки, окупанти повністю ігнорують Женевську конвенцію щодо поводження з полоненими, а також обмінюють полонених вибірково, не звертаючи увагу на списки, які подає Україна. Але Верещук додала, що Україна зараз працює над поверненням із полону кожної людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Росія зараз зберігають паритет за кількістю військовополонених: в обох сторін зараз є близько 700 військових.Про це в ефіпі телемарафону розповіла очільниця Мінреінтеграції, повідомляє «Укрінформ» Крім українських військових, росіяни зараз утримують більш як тисячу цивільних, із них більш понад 500 — жінки. Проте Верещук наголошує, що Україна не буде обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією: «Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей».За словами міністерки, окупанти повністю ігнорують Женевську конвенцію щодо поводження з полоненими, а також обмінюють полонених вибірково, не звертаючи увагу на списки, які подає Україна. Але Верещук додала, що Україна зараз працює над поверненням із полону кожної людини.

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