На Волинь за час повномасштабної війни приїхали майже 60 тисяч переселенців
Сьогодні, 12:05
За час повномасштабного вторгнення росії у Волинській області облікували 58 818 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За останню добу в області розселили понад 800 вимушених переселенців.
Найбільше переселенців розселили у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).
Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).
Юрій Погуляйко додав, що органи соціального захисту проводять планомірну роботу щодо забезпечення внутрішніх переселенців усіма необхідними соціальними послугами та надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи).
За оперативною інформацією, вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації або можете їх запропонувати, зверніться за телефонами: 066 657 09 15 або (0332) 778 211.
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Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За останню добу в області розселили понад 800 вимушених переселенців.
Найбільше переселенців розселили у Луцькому районі (з врахуванням міста Луцьк).
Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо).
Юрій Погуляйко додав, що органи соціального захисту проводять планомірну роботу щодо забезпечення внутрішніх переселенців усіма необхідними соціальними послугами та надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи).
За оперативною інформацією, вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації або можете їх запропонувати, зверніться за телефонами: 066 657 09 15 або (0332) 778 211.
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