Біля Північного ринку у Луцьку сталася аварія: бус влетів у паркан

Біля Північного ринку у Луцьку сталася аварія: бус влетів у паркан
У Луцьку вранці 16 квітня трапилася ДТП поблизу Північного ринку. На місці працювали патрульні.

Про це повідомляє прессслужба патрульної поліції області.

Інформують, що поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 63-річний водій, який керував Mercedes-Benz Sprinter не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на паркан.

На щастя, ніхто не травмувався, а транспорний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На винуватця склали адміністративний матеріал за статтею 124 ( Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: аварія, Луцьк
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