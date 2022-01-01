Біля Північного ринку у Луцьку сталася аварія: бус влетів у паркан





Про це повідомляє прессслужба патрульної поліції області.



Інформують, що поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 63-річний водій, який керував Mercedes-Benz Sprinter не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на паркан.



На щастя, ніхто не травмувався, а транспорний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На винуватця склали адміністративний матеріал за статтею 124 ( Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вранці 16 квітня трапилася ДТП поблизу Північного ринку. На місці працювали патрульні.Про це повідомляє прессслужба патрульної поліції області.Інформують, що поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 63-річний водій, який керував Mercedes-Benz Sprinter не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на паркан.На щастя, ніхто не травмувався, а транспорний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця склали адміністративний матеріал за статтею 124 ( Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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