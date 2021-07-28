Зеленський розповів, що буде з тарифом на електроенергію найближчі пів року

Президентзаявив, що уряд продовжить дію тарифу на електроенергію в розмірі 1,44 грн за кВт*год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год за місяць.Про це він повідомив повідомив у відеозверненні.За його словами, у визначену межук споживання входить 80% українців. Він також додав, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно, а віялових відключень не було, "розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону", — резюмував Зеленський.Зауважимо, що чинні тарифи на електроенергію встановлені з 1 жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт*год на місяць, тариф складає 1,68 грн за кВт*год.