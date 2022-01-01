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У Києві на Дарниці пролунали вибухи

У Києві на Дарниці пролунали вибухи
Під ранок російські окупанти обстріляли Київ – вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - написав Кличко.

Мер міста закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Він також просить киян, які раніше виїхали з міста і вже збираються повертатися до столиці, поки утриматися від цього і залишатися в безпечніших місцях.

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Теги: Київ, вибухи
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