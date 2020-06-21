Через ракетний удар під Полтавою загинула людина





Про цеДмитро Лунін.



"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою.



Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації", - повідомив Лунін.



Зауважимо, що 15 квітня о 23:34 Лунін повідомив, що в Полтаві було чути звуки вибуху, і закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових у п'ятницю ввечері завдано шкоду господарській інфраструктурі, одна людина загинула, ще одна поранена.Про це повідомив голова Полтавської ОВА"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою.Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації", - повідомив Лунін.Зауважимо, що 15 квітня о 23:34 Лунін повідомив, що в Полтаві було чути звуки вибуху, і закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

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