 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Через ракетний удар під Полтавою загинула людина

Через ракетний удар під Полтавою загинула людина
В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових у п'ятницю ввечері завдано шкоду господарській інфраструктурі, одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою.

Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації", - повідомив Лунін.

Зауважимо, що 15 квітня о 23:34 Лунін повідомив, що в Полтаві було чути звуки вибуху, і закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Полтава, ракети, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія завдала ракетних ударів по Львівщині
Сьогодні, 10:15
У Києві на Дарниці пролунали вибухи
Сьогодні, 09:15
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському та інших напрямках на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:07
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
Сьогодні, 06:20
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві на Дарниці пролунали вибухи
Сьогодні, 09:15
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському та інших напрямках на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:07
Через ракетний удар під Полтавою загинула людина
Сьогодні, 08:46
Яким буде ЗНО-2022 з історії України
Сьогодні, 07:38
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
Сьогодні, 06:20
Схожі новини
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
15 квітень, 22:00
У російський крейсер «Москва» влучили українськими ракетами. ОФІЦІЙНО У російський крейсер «Москва» влучили українськими ракетами. ОФІЦІЙНО
13 квітень, 22:57
РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон
10 березень, 04:44
Бойовики на Донбасі використали некеровані авіаційні ракети. ФОТО Бойовики на Донбасі використали некеровані авіаційні ракети. ФОТО
21 червень, 2020, 03:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія завдала ракетних ударів по Львівщині
Сьогодні, 10:15
 0
Зеленський розповів, що буде з тарифом на електроенергію найближчі пів року
Сьогодні, 10:11
 0
У Києві на Дарниці пролунали вибухи
Сьогодні, 09:15
 0
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському та інших напрямках на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:07
 0
Через ракетний удар під Полтавою загинула людина
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8