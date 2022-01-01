Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер

Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване практично на 70%



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"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.



У місті залишилось близько 20 тисяч городян зі 130 тисяч, які жили там до війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька на Луганщинізаявив про те, що місто зруйноване практично на 70%Про це інформує Цензор.НЕТ. "Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.У місті залишилось близько 20 тисяч городян зі 130 тисяч, які жили там до війни.

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