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Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер

Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
Керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька на Луганщині Олександр Стрюк заявив про те, що місто зруйноване практично на 70%

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав глава військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

У місті залишилось близько 20 тисяч городян зі 130 тисяч, які жили там до війни.

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Теги: Сєвєродонецьк, обстріли, Луганщина, Росія, окупанти
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