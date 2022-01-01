У Швейцарії випустили Vodka Zelensky

У Швейцарії випустили Vodka Zelensky
Швейцарська компанія Drink For Peace вирішила по-особливому підтримати Україну, яка бореться із російськими загарбниками. Відтак, виробник випустив горілку, названу в честі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті бренду Vodka Zelensky, пише УНІАН.

100% доходу від продажу горілки бренд спрямує на підтримку українців, які цього потребують, та на відбудування країни.

Виробник також запустив кампанію #DrinkForPeace, спрямовану на збирання коштів на відбудову України й зміцнення миру. Українці, які живуть у зоні бойових дій, за допомогою платформи можуть повідомити, де саме допомога потрібна найбільше.

Пропонується також зазначити, які саме благодійні організації варто підтримати. Над розробкою платформи працюють фахівці.

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Теги: горілка, Швейцарія, Володимир Зеленський
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