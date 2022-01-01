У Швейцарії випустили Vodka Zelensky

Володимира Зеленського.



Про це повідомляється на сайті бренду Vodka Zelensky, пише



100% доходу від продажу горілки бренд спрямує на підтримку українців, які цього потребують, та на відбудування країни.



Виробник також запустив кампанію #DrinkForPeace, спрямовану на збирання коштів на відбудову України й зміцнення миру. Українці, які живуть у зоні бойових дій, за допомогою платформи можуть повідомити, де саме допомога потрібна найбільше.



Пропонується також зазначити, які саме благодійні організації варто підтримати. Над розробкою платформи працюють фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Швейцарська компанія Drink For Peace вирішила по-особливому підтримати Україну, яка бореться із російськими загарбниками. Відтак, виробник випустив горілку, названу в честі президентаПро це повідомляється на сайті бренду Vodka Zelensky, пише УНІАН 100% доходу від продажу горілки бренд спрямує на підтримку українців, які цього потребують, та на відбудування країни.Виробник також запустив кампанію #DrinkForPeace, спрямовану на збирання коштів на відбудову України й зміцнення миру. Українці, які живуть у зоні бойових дій, за допомогою платформи можуть повідомити, де саме допомога потрібна найбільше.Пропонується також зазначити, які саме благодійні організації варто підтримати. Над розробкою платформи працюють фахівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію