Село на Харківщині звільнили від окупантів
Сьогодні, 03:16
Захисники України повністю звільнили від окупантів селище Рогань у Харківській області. Населений пункт, який зазнав значних руйнувань, починає повертатися до життя.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Синєгубов опублікував фото руйнувань населеного пункту. На них - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинки.
Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств.
Зазначається, що близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.
"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання. Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів. Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!", - наголосив голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Синєгубов опублікував фото руйнувань населеного пункту. На них - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинки.
Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств.
Зазначається, що близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.
"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання. Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів. Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!", - наголосив голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Село на Харківщині звільнили від окупантів
Сьогодні, 03:16
ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога
Сьогодні, 02:22
Росія назавжди програла Україну, – Зеленський
Сьогодні, 01:32
У «Дії» відновили дві послуги
Сьогодні, 00:38
16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа