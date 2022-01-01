Село на Харківщині звільнили від окупантів

Село на Харківщині звільнили від окупантів
Захисники України повністю звільнили від окупантів селище Рогань у Харківській області. Населений пункт, який зазнав значних руйнувань, починає повертатися до життя.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Синєгубов опублікував фото руйнувань населеного пункту. На них - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинки.

Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств.

Зазначається, що близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське.
Село на Харківщині звільнили від окупантів

"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання. Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів. Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!", - наголосив голова ОДА.
Село на Харківщині звільнили від окупантів
Село на Харківщині звільнили від окупантів

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