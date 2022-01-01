Росія назавжди програла Україну, – Зеленський

Президентзаявив, що Росія назавжди програла Україну.Про це він сказав під час відеозвернення."Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть", - заявив Зеленський.Зеленський нагадав, що в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців. Загарбники відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи держструктурами, вважаючи, що це їм спростить контроль над територією."Та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.