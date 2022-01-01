Росія назавжди програла Україну, – Зеленський

Росія назавжди програла Україну, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну.

Про це він сказав під час відеозвернення.

"Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть", - заявив Зеленський.

Зеленський нагадав, що в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців. Загарбники відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи держструктурами, вважаючи, що це їм спростить контроль над територією.

"Та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

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Теги: Зеленський, Росія, війна
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