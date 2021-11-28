У «Дії» відновили дві послуги

У «Дії» відновили дві послуги
Відтепер українці знову можуть показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цю можливість тимчасово вимкнули задля безпеки. Втім, тепер юзери знову можуть користуватися опцією.

"Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює. Тож права і техпаспорт підтягнуться в "Дію" автоматично після авторизації в застосунку", – зазначив він.

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Теги: Дія, послуги, відновили
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