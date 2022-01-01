ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога





Про це



15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:



- один літак;

- один вертоліт;

- три безпілотні літальні апарати;

- дві крилаті ракети.



Українські бійці зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.



Також повідомляється, що 15 квітня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.



Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши росіянам суттєвих втрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю 15 квітня українські захисники знищили один літак і один вертоліт російської окупаційної армії.Про це інформують у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ.15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:- один літак;- один вертоліт;- три безпілотні літальні апарати;- дві крилаті ракети.Українські бійці зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.Також повідомляється, що 15 квітня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши росіянам суттєвих втрат.

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