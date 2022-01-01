ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога

ЗСУ за добу збили 1 літак і 1 вертоліт ворога
У п'ятницю 15 квітня українські захисники знищили один літак і один вертоліт російської окупаційної армії.

Про це інформують у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ.

15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:

- один літак;
- один вертоліт;
- три безпілотні літальні апарати;
- дві крилаті ракети.

Українські бійці зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

Також повідомляється, що 15 квітня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.

Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши росіянам суттєвих втрат.

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Теги: ЗСУ, вертоліт, знищили
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