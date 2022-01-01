На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патрулю Волині.



15 квітня один з суб’єктів аквакультури Волині долучився до волонтерської допомоги українським військовим. Підприємство, яке займається вирощуванням риби на оз. Неретва у с. Овлочин Володимир-Волинського району, передало 25 кг очищеного замороженого товстолоба волинським волонтерам, які готують їжу військовим та внутрішньо переміщеним особам.



Волинський рибоохоронний патруль надалі співпрацюватиме з рибним бізнесом Волині задля продовження подібних волонтерських ініціатив.



З 11 по 13 квітня виробники риби - користувачі водними об’єктами передали 255 кг риби благодійної допомоги. З цієї риби волонтери вже встигли приготували рибний суп та котлети для внутрішньо переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські підприємці, які вирощують рибу, продовжують допомагати армії.Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патрулю Волині.15 квітня один з суб’єктів аквакультури Волині долучився до волонтерської допомоги українським військовим. Підприємство, яке займається вирощуванням риби на оз. Неретва у с. Овлочин Володимир-Волинського району, передало 25 кг очищеного замороженого товстолоба волинським волонтерам, які готують їжу військовим та внутрішньо переміщеним особам.Волинський рибоохоронний патруль надалі співпрацюватиме з рибним бізнесом Волині задля продовження подібних волонтерських ініціатив.З 11 по 13 квітня виробники риби - користувачі водними об’єктами передали 255 кг риби благодійної допомоги. З цієї риби волонтери вже встигли приготували рибний суп та котлети для внутрішньо переміщених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію