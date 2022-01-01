На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО

На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО
Волинські підприємці, які вирощують рибу, продовжують допомагати армії.

Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патрулю Волині.

15 квітня один з суб’єктів аквакультури Волині долучився до волонтерської допомоги українським військовим. Підприємство, яке займається вирощуванням риби на оз. Неретва у с. Овлочин Володимир-Волинського району, передало 25 кг очищеного замороженого товстолоба волинським волонтерам, які готують їжу військовим та внутрішньо переміщеним особам.

Волинський рибоохоронний патруль надалі співпрацюватиме з рибним бізнесом Волині задля продовження подібних волонтерських ініціатив.
На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО

З 11 по 13 квітня виробники риби - користувачі водними об’єктами передали 255 кг риби благодійної допомоги. З цієї риби волонтери вже встигли приготували рибний суп та котлети для внутрішньо переміщених осіб.
На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО
На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО
На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО
На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО

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Теги: підприємці, риба, допомога, армія
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