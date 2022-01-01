На Волині підприємці передають рибу волонтерам. ФОТО
Сьогодні, 05:15
Волинські підприємці, які вирощують рибу, продовжують допомагати армії.
Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патрулю Волині.
15 квітня один з суб’єктів аквакультури Волині долучився до волонтерської допомоги українським військовим. Підприємство, яке займається вирощуванням риби на оз. Неретва у с. Овлочин Володимир-Волинського району, передало 25 кг очищеного замороженого товстолоба волинським волонтерам, які готують їжу військовим та внутрішньо переміщеним особам.
Волинський рибоохоронний патруль надалі співпрацюватиме з рибним бізнесом Волині задля продовження подібних волонтерських ініціатив.
З 11 по 13 квітня виробники риби - користувачі водними об’єктами передали 255 кг риби благодійної допомоги. З цієї риби волонтери вже встигли приготували рибний суп та котлети для внутрішньо переміщених осіб.
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Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патрулю Волині.
15 квітня один з суб’єктів аквакультури Волині долучився до волонтерської допомоги українським військовим. Підприємство, яке займається вирощуванням риби на оз. Неретва у с. Овлочин Володимир-Волинського району, передало 25 кг очищеного замороженого товстолоба волинським волонтерам, які готують їжу військовим та внутрішньо переміщеним особам.
Волинський рибоохоронний патруль надалі співпрацюватиме з рибним бізнесом Волині задля продовження подібних волонтерських ініціатив.
З 11 по 13 квітня виробники риби - користувачі водними об’єктами передали 255 кг риби благодійної допомоги. З цієї риби волонтери вже встигли приготували рибний суп та котлети для внутрішньо переміщених осіб.
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