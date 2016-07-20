Яким буде ЗНО-2022 з історії України

Яким буде ЗНО-2022 з історії України
У 2022 році українці складатимуть спрощене ЗНО у вигляді мультипредметного тесту з трьох предметів.

Він складатиметься з таких предметних блоків, як українська мова, математика та історія України, пише УП.

Наразі демонстраційний варіант мультипредметного тесту ще не опублікували.

Однак у Центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання будуть в тесті з історії та як його оцінюватимуть. Зміст завдань блоку з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО.

У тесті будуть такі теми:

"Україна в роки Першої світової війни";
"Початок Української революції";
"Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності";
"Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні";
"Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні";
"Західноукраїнські землі в міжвоєнний період";
"Україна в роки Другої світової війни";
"Україна в перші повоєнні роки";
"Україна в умовах десталінізації";
"Україна в період загострення кризи радянської системи";
"Відновлення незалежності України";
"Становлення України як незалежної держави";
"Творення нової України".

Яка структура блоку з історії?

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, зокрема:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Як будуть оцінювати завдання з історії України?

Завдання з історії України будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують на ЗНО.

Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за:

- кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
- кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість балів за правильно виконані завдання) учасник знатиме після виконання тесту.

Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.

Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б 1 тестовий бал.

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Теги: історіяУкраїни, ЗНО, програма
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