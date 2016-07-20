Яким буде ЗНО-2022 з історії України

У 2022 році українці складатимуть спрощене ЗНО у вигляді мультипредметного тесту з трьох предметів.Він складатиметься з таких предметних блоків, як українська мова, математика та історія України, пише УП.Наразі демонстраційний варіант мультипредметного тесту ще не опублікували.Однак у Центрі оцінювання якості освіти розповіли, які завдання будуть в тесті з історії та як його оцінюватимуть. Зміст завдань блоку з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО.У тесті будуть такі теми:"Україна в роки Першої світової війни";"Початок Української революції";"Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності";"Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні";"Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні";"Західноукраїнські землі в міжвоєнний період";"Україна в роки Другої світової війни";"Україна в перші повоєнні роки";"Україна в умовах десталінізації";"Україна в період загострення кризи радянської системи";"Відновлення незалежності України";"Становлення України як незалежної держави";"Творення нової України".Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, зокрема:15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").Завдання з історії України будуть оцінювати відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовують на ЗНО.Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за:- кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;- кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.Свій результат (тобто кількість балів за правильно виконані завдання) учасник знатиме після виконання тесту.Пізніше результат кожного блоку переведуть у шкалу 100-200 балів.Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б 1 тестовий бал.