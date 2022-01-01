Росія завдала ракетних ударів по Львівщині





Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соцмережах.



За його словами, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.



Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.



"Слава нашим ППО! Слава Україні!" - написав Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 16 квітня з літаків Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністраціїу своїх соцмережах.За його словами, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі."Слава нашим ППО! Слава Україні!" - написав Козицький.

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