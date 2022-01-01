Росія завдала ракетних ударів по Львівщині
Сьогодні, 10:15
Зранку 16 квітня з літаків Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соцмережах.
За його словами, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.
Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
"Слава нашим ППО! Слава Україні!" - написав Козицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соцмережах.
За його словами, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.
Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
"Слава нашим ППО! Слава Україні!" - написав Козицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Через ракетний удар під Полтавою загинула людина
Сьогодні, 08:46
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія завдала ракетних ударів по Львівщині
Сьогодні, 10:15
Медіа