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Росія завдала ракетних ударів по Львівщині

Росія завдала ракетних ударів по Львівщині
Зранку 16 квітня з літаків Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соцмережах.

За його словами, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.

Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

"Слава нашим ППО! Слава Україні!" - написав Козицький.

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Теги: Максим Козицький, Львівщина, ракетні удари
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