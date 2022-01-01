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«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині

«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
Цієї ночі ворог обстріляв село під Полтавою. Ракета влучила у фермерське господарство, від обстрілу загинув місцевий сторож.

Про це у Телеграмі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, опублікувавши фотографії із наслідками обстрілу.

"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа. Росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду. Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", - написав Лунін.

На оприлюднених фото видно вирву від ракети, її уламки посеред поля, спалений трактор та іншу сільськогосподарську техніку.

«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині



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Теги: Полтавщина, обстріл, ферма
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