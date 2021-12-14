Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну

Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну
Хірурги лікарні «Феофанія» врятували життя 20-річного українського військового Володимира Гордієнка. З його серця медики дістали кулю, не зупиняючи роботу органу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Хлопцю вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом. Два дні Володимир лісом добирався до побратимів. Він ішов із кулею в серці й пневмогемотораксом.

Першу медичну допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень з’ясувалося, що в області серця у бійця є сторонній предмет.

Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні «Феофанія». Там після дообстеження лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця, перебуває уламок.

Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну


Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.

Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну


Складна операція тривала пʼять годин та минула успішно. Лікарі оперували на серці, не зупиняючи його, за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день — ходив.

Напередодні свого дня народження Володимира виписали з лікарні, але він і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.

Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну
Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну

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Теги: «Феофанія», операція, серце, медицина
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