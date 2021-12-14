Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну

Володимира Гордієнка. З його серця медики дістали кулю, не зупиняючи роботу органу.



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Хлопцю вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом. Два дні Володимир лісом добирався до побратимів. Він ішов із кулею в серці й пневмогемотораксом.



Першу медичну допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень з’ясувалося, що в області серця у бійця є сторонній предмет.



Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні «Феофанія». Там після дообстеження лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця, перебуває уламок.







Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.







Складна операція тривала пʼять годин та минула успішно. Лікарі оперували на серці, не зупиняючи його, за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день — ходив.



Напередодні свого дня народження Володимира виписали з лікарні, але він і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хірурги лікарні «Феофанія» врятували життя 20-річного українського військового. З його серця медики дістали кулю, не зупиняючи роботу органу.Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.Хлопцю вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом. Два дні Володимир лісом добирався до побратимів. Він ішов із кулею в серці й пневмогемотораксом.Першу медичну допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень з’ясувалося, що в області серця у бійця є сторонній предмет.Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні «Феофанія». Там після дообстеження лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця, перебуває уламок.Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.Складна операція тривала пʼять годин та минула успішно. Лікарі оперували на серці, не зупиняючи його, за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день — ходив.Напередодні свого дня народження Володимира виписали з лікарні, але він і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.

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