Окупанти знову обстріляли Харків: одна людина загинула, багато травмованих

Окупанти знову обстріляли Харків: одна людина загинула, багато травмованих
Окупаційні війська 16 квітня знову вдарили ракетою по Харкову. Через це одна людина загинула, а 18 — травмовані та госпіталізовані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетний удар завдали по одному з центральних районів Харкова. Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.

Синєгубов закликав жителів міста бути вкрай обережними та не нехтувати сигналами тривоги, оскільки росіяни збільшили інтенсивність атак на житлові квартали.

Це вже не перший удар по Харкову з великою кількістю потерпілих за останні дні. Так, 15 квітня від обстрілу одного з районів міста загинули щонайменше 8 людей, ще понад 40 отримали поранення.

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Теги: Харків, обстріл, Олег Синєгубов
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