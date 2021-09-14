На Волині у пенсіонерки виявили хворобу Лайма

На Волині зафіксували випадок хвороби Лайма у пенсіонерки.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Інформують, що епідеміологічне розслідування цього випадку проводять фахівці Луцького районного відділу цього центру.Опитавши пенсіонерку, встановили, що укус кліща відбувся 6 березня у селі Липини Луцького району на присадибній ділянці. Захворювання – середнього ступеня тяжкості.Епідеміологи завантажують, що щороку навесні з настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Наслідком укусу цього паразита може бути, зокрема, хвороба Лайма, (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — інфекційне трансмісивне захворювання. Одним із джерел інфекції є годувальники кліщів — невеликі ссавці й деякі види птахів.Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової й серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100 %.Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.Ймовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають просто неба, особливо у лісах, лісопарках тощо. Від хворого до здорової людини збудник не передається.