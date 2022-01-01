Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку великої війни перевищив потік на виїзд





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Згідно з її даними в Твіттері, 15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тис. проти 22,5 тис. напередодні, тоді як у зворотному напрямку потік становив 24,4 тис., що на 9% менше за показник 14 квітня (26,8 тис.).



Польське відомство додало, що за 7 перших годин суботи потік на виїзд з України знизився ще на 14% – до 5,4 тис.



Згідно з даними Держприкордонслужби України, кількість людей, що в'їхали в країну з країн ЄС і Молдови, 15 квітня зросла до понад 36 тис.з більше ніж 34 тис. напередодні – це знову максимальний показник з початку війни. І вперше з початку війни цей потік майже зрівнявся з потоком на виїзд: він у п'ятницю знизився до майже 38 тис. з 42 тис. напередодні.



Як повідомила Держприкордонслужба в суботу в Facebook, кількість українців, що в'їхали, збільшилася до понад 32 тис.із більше ніж 30 тис. днем раніше – це також максимальний рівень.



Відомство також уточнило, що за минулу добу число оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами залишилося на рівні близько 425.



Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 15 квітня, загалом Україну з початку війни залишило (без урахування потоку на в'їзд) 4,8 млн осіб, з них Польща прийняла 2,72 млн, Румунія і Молдова – 791,42 тис., Росія – 484,73 тис., Угорщина – 454,1 тис., Словаччина – 329,6 тис., Білорусь – 22,83 тис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пасажиропотік з Польщі на в'їзд в Україну 15 квітня вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив потік на виїзд.Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Прикордонну службу Польщі.Згідно з її даними в Твіттері, 15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тис. проти 22,5 тис. напередодні, тоді як у зворотному напрямку потік становив 24,4 тис., що на 9% менше за показник 14 квітня (26,8 тис.).Польське відомство додало, що за 7 перших годин суботи потік на виїзд з України знизився ще на 14% – до 5,4 тис.Згідно з даними Держприкордонслужби України, кількість людей, що в'їхали в країну з країн ЄС і Молдови, 15 квітня зросла до понад 36 тис.з більше ніж 34 тис. напередодні – це знову максимальний показник з початку війни. І вперше з початку війни цей потік майже зрівнявся з потоком на виїзд: він у п'ятницю знизився до майже 38 тис. з 42 тис. напередодні.Як повідомила Держприкордонслужба в суботу в Facebook, кількість українців, що в'їхали, збільшилася до понад 32 тис.із більше ніж 30 тис. днем раніше – це також максимальний рівень.Відомство також уточнило, що за минулу добу число оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами залишилося на рівні близько 425.Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 15 квітня, загалом Україну з початку війни залишило (без урахування потоку на в'їзд) 4,8 млн осіб, з них Польща прийняла 2,72 млн, Румунія і Молдова – 791,42 тис., Росія – 484,73 тис., Угорщина – 454,1 тис., Словаччина – 329,6 тис., Білорусь – 22,83 тис.

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