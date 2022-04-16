Джонсону та уряду Британії заборонили в’їзд в Росію





Про це повідомляє



«Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки», – йдеться у заяві відомства.



Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:



- прем'єр-міністр Борис Джонсон;

- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;

- міністр закордонних справ Ліз Трас;

- Міністр оборони Бен Уоллес;

- міністр транспорту Грант Шаппс;

- міністр внутрішніх справ Пріті Пател;

- міністр фінансів Ріші Сунак;

- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг;

- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;

- заступник Міністра оборони Джеймс Хіпі;

- перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;

- Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;

- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр- міністр Великобританії Тереза Мей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду королівства.Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.«Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки», – йдеться у заяві відомства.Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:- прем'єр-міністр- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції- міністр закордонних справ- Міністр оборони- міністр транспорту- міністр внутрішніх справ- міністр фінансів- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту- заступник Міністра оборони- перший міністр Шотландії- Генеральний прокурор Англії та Уельсу- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр- міністр Великобританії

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію