Джонсону та уряду Британії заборонили в’їзд в Росію
Сьогодні, 16:19
Міністерство закордонних справ Росії ввело відповідні санкції проти Великобританії. РФ заборонила в'їзд майже всьому уряду королівства.
Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
«Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки», – йдеться у заяві відомства.
Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:
- прем'єр-міністр Борис Джонсон;
- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;
- міністр закордонних справ Ліз Трас;
- Міністр оборони Бен Уоллес;
- міністр транспорту Грант Шаппс;
- міністр внутрішніх справ Пріті Пател;
- міністр фінансів Ріші Сунак;
- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг;
- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;
- заступник Міністра оборони Джеймс Хіпі;
- перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;
- Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;
- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр- міністр Великобританії Тереза Мей.
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Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
«Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки», – йдеться у заяві відомства.
Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:
- прем'єр-міністр Борис Джонсон;
- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб;
- міністр закордонних справ Ліз Трас;
- Міністр оборони Бен Уоллес;
- міністр транспорту Грант Шаппс;
- міністр внутрішніх справ Пріті Пател;
- міністр фінансів Ріші Сунак;
- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг;
- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс;
- заступник Міністра оборони Джеймс Хіпі;
- перший міністр Шотландії Нікола Стерджен;
- Генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман;
- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр- міністр Великобританії Тереза Мей.
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