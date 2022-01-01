Після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи, – Зеленський
Сьогодні, 17:22
Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України.
Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".
"РФ хотіла б бачити один договір, куди би все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", – сказав Зеленський.
Він додав, що в результаті перемовин можуть з'явитися два документи: один – щодо гарантій безпеки для України, другий – безпосередньо угода між Україною та Росією.
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Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".
"РФ хотіла б бачити один договір, куди би все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", – сказав Зеленський.
Він додав, що в результаті перемовин можуть з'явитися два документи: один – щодо гарантій безпеки для України, другий – безпосередньо угода між Україною та Росією.
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