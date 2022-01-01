Після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України.



Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє



"РФ хотіла б бачити один договір, куди би все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", – сказав Зеленський.



Він додав, що в результаті перемовин можуть з'явитися два документи: один – щодо гарантій безпеки для України, другий – безпосередньо угода між Україною та Росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України.Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє "РБК-Україна". "РФ хотіла б бачити один договір, куди би все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", – сказав Зеленський.Він додав, що в результаті перемовин можуть з'явитися два документи: один – щодо гарантій безпеки для України, другий – безпосередньо угода між Україною та Росією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію