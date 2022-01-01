У Лисичанську Росія атакувала нафтове підприємство
Сьогодні, 18:23
У суботу, 16 квітня, російські окупанти знову атакували нафтове підприємство у Лисичанську. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відомо, що вранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Унаслідок удару на площі 5000 кв. м здійнялася пожежа.
«Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу», – йдеться у дописі голови ОВА.
Гайдай також заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Мешканців Лисичанська закликали залишатися в укриттях.
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Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відомо, що вранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Унаслідок удару на площі 5000 кв. м здійнялася пожежа.
«Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу», – йдеться у дописі голови ОВА.
Гайдай також заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Мешканців Лисичанська закликали залишатися в укриттях.
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