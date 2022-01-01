На Херсонщині окупанти хочуть створити псевдореспубліку: друкують бюлетені для «референдуму»





Про підготовку росіян до "референдуму" Людмила Денісова.



Загарбники хочуть втілити такий же сценарій, який вони втілили на Донбасі. За свідченнями очевидців, бюлетені друкують у Новій Каховці.



Денісова заявила, що псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.



Окупанти на час проведення псевдореферендуму планують закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити зв'язок. Однак Денісова зауважила, що провести цю махінацію загарбникам буде складно через опір місцевих мешканців.



"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів", – заявила Денісова.



Омбудсменка зазначила, що окупанти можуть заздалегіть підготувати "протоколи з результатами" псевдоголосування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити псевдореспубліку. Для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені.Про підготовку росіян до "референдуму" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людиниЗагарбники хочуть втілити такий же сценарій, який вони втілили на Донбасі. За свідченнями очевидців, бюлетені друкують у Новій Каховці.Денісова заявила, що псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.Окупанти на час проведення псевдореферендуму планують закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити зв'язок. Однак Денісова зауважила, що провести цю махінацію загарбникам буде складно через опір місцевих мешканців."Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів", – заявила Денісова.Омбудсменка зазначила, що окупанти можуть заздалегіть підготувати "протоколи з результатами" псевдоголосування.

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