Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави

Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави
Личаківський райсуд Львова змінив запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

Про це повідомили в суді 16 квітня.

12 квітня підозрюваного Віктора Медведчука затримали, а 14 квітня доставили до органу досудового розслідування.

За правилами ч. 6 ст.193 КК України після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

За наслідками розгляду вказаного клопотання слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За клопотанням сторін кримінального провадження, з метою забезпечення безпеки учасників провадження, в тому числі підозрюваного, про що ним було подано заяву, розгляд даного клопотання здійснено слідчим суддею в порядку положень ст.336 КПК України у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення.

На вказану ухвалу суду підозрюваний та захисник можуть подати апеляційну скаргу.

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Теги: Медведчук, арешт, суд
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