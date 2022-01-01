Погода у Луцьку на завтра, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 17 квітня, ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 9°С. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).
Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно - до хорошої погоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 9°С. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).
Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно - до хорошої погоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
52 дні війни з Росією: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:40
Медіа