Погода у Луцьку на завтра, 17 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 17 квітня
У неділю, 17 квітня, ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 9°С. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).

Народний прогноз погоди: 17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно - до хорошої погоди.

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Теги: погода, Луцьк
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