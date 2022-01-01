Погода у Луцьку на завтра, 17 квітня

У неділю, 17 квітня, ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 9°С. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).17 квітня відзначається день пам'яті преподобного Йосипа, піснописця і творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, звертались до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно - до хорошої погоди.