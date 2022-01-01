В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі

На територіях Донеччини та Луганщини окупанти проводять мобілізацію неповнолітніх до лав бойовиків.Відповідну інформацію оприлюднила уповноважена Верховної ради з прав людини«Окупаційна влада «ЛДНР» проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах», до лав незаконних збройних формувань», – йдеться в публікації омбудсмена.Згідно з відомостями Денісової, загарбники мобілізують до лав бойовиків навіть підлітків, які лише досягли 16-річного віку.Денісова зазначила, що серед підлітків, яких відправили на війну, вже є загиблі. Один з них – Іван Шифман, член так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Спадкоємці перемоги» територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія». Як повідомила омбудсмен, пропаганда і військові навчання серед дітей проводяться в ОРДЛО з 2017 року.Дії Російської Федерації по відношенню до підлітків – це грубі порушення Женевської конвенції. А згідно з резолюцією Радбезу ООН № 2427 (2018), діти, які були завербовані в збройні формування під час війни, повинні вважатися жертвами порушення міжнародного права.Наостанок вона закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та інші правозахисні організації світу відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт і зупинити примусовий призов неповнолітніх до лав бойовиків.